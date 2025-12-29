Messico, deraglia il Treno Interoceanico: almeno 15 feriti nello Stato di Oaxaca

Almeno 15 persone sono rimaste ferite in seguito al deragliamento del Treno Interoceanico avvenuto nello Stato messicano di Oaxaca. A renderlo noto è stato il governatore Salomon Jara Cruz, che ha fornito un aggiornamento sulla situazione attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. Secondo quanto riferito dal governatore, i feriti sono stati soccorsi subito dopo l'incidente nel rispetto delle procedure di emergenza previste e successivamente trasportati nelle strutture sanitarie della zona per essere sottoposti agli accertamenti medici necessari. Le autorità locali hanno garantito assistenza sia alle vittime sia ai loro familiari. La Segreteria della Marina (Semar), responsabile della gestione della linea ferroviaria, ha comunicato che al momento del deragliamento sul convoglio si trovavano 241 passeggeri e nove membri dell'equipaggio. Il treno era composto da due locomotive e quattro carrozze. L'incidente si è verificato lungo il tratto ferroviario compreso tra le località di Chivela e Nizanda, mentre il treno era diretto verso Matias Romero Avendano. Il Treno Interoceanico rappresenta una delle principali infrastrutture di collegamento tra il Golfo del Messico e l'Oceano Pacifico ed è considerato strategico per il trasporto di passeggeri e merci nel sud del Paese.