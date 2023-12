Messico, spari a una festa: almeno sei morti e 26 feriti

Tragedia in Messico, dove tre uomini armati hanno aperto il fuoco durante una festa a Ciudad Obregon, provocando la morte di sei persone e il ferimento di altre 26.

Due delle vittime e cinque dei feriti sono minorenni. Quattro persone sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni, mentre altre 13 sono state medicate e dimesse. Secondo i procuratori dello Stato di Sonora, la sparatoria potrebbe essere un attentato contro un sospetto membro di un cartello della droga, ricercato per omicidio e altri reati, rimasto ucciso nell'attacco dopo aver tentato di allontanarsi.