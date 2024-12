Scoperti 15 cadaveri in fosse clandestine in Messico

Almeno 15 corpi sono stati scoperti all'interno di fosse clandestine nel Chiapas, lo Stato del sud-est del Messico afflitto da un'escalation di violenza legata alla criminalità organizzata. Lo rende noto il governatore locale. In un messaggio su X, Eduardo Ramirez ha dettagliato un'operazione per ripristinare la sicurezza nella regione di Frailesca, una zona agricola non lontana dal Guatemala paralizzata da tre anni da gruppi criminali. "Purtroppo finora sono stati rinvenuti 15 corpi in fosse clandestine, all'interno di proprietà", scrive il funzionario, riferendo di "quattro persone arrestate" e del sequestro di "armi, veicoli e droga". Non ha però specificato se gli arrestati fossero coinvolti nella morte delle 15 persone sepolte.