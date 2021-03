Messico: banda criminale uccide almeno 17 agenti di polizia

-afp

Almeno 17 agenti di polizia sono stati uccisi in imboscate da parte di una non identificata banda criminale in due diverse località dello Stato di Mexico, a circa 80 chilometri da Città del Messico. Si è trattato di uno dei peggiori attacchi in Messico contro le forze dell'ordine degli ultimi anni. Più grave di quello del 15 aprile 2015, quando 15 poliziotti furono uccisi da uomini del cartello di narcotrafficanti "Jalisco Nueva Generación'