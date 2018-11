Messico, arrestati 300 migranti diretti verso gli Stati Uniti

Agenti della polizia federale e dell'Istituto nazionale delle migrazioni (Inm) hanno arrestato circa 300 migranti centroamericani entrati in Messico guadando il Rio Suchiate dal Guatemala. I cittadini centroamericani, che formavano la quarta Carovana entrata in territorio messicano da metà ottobre, sono stati bloccati nel comune di Metapa de Domínguez quando insieme si dirigevano a Tapachula per poi proseguire verso la frontiera degli Stati Uniti.