Messico, 22enne muore sbalzato da una giostra in un parco tematico

In Messico un 22enne è morto a Ciudad Juarez, nello Stato di Chihuahua, dopo essere stato sbalzato da una giostra nel parco di El Chamizal.

Un video mostra l'uomo che balla in piedi, a cavalcioni della sbarra di sicurezza di una giostra su cui - per motivi di sicurezza - gli utenti devono restare seduti. Durante uno dei giri, il giovane, un dipendente dell'attività, non è riuscito a mantenere l'equilibrio ed è stato catapultato contro il corrimano. L'uomo è stato trasferito in ospedale, dove è morto poche ore più tardi, a causa di una lesione cerebrale.