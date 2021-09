Messico, 14 soldati entrano per errore nel territorio Usa: arrestati

ansa

La polizia di frontiera degli Usa ha arrestato un gruppo di 14 soldati messicani entrati per errore in territorio statunitense, rilasciandoli ore dopo a seguito di un chiarimento della involontarietà dell'azione. Fonti del ministero della Difesa messicano hanno spiegato che la violazione della frontiera messicano-statunitense da parte di un gruppo di soldati sarebbe avvenuta per "ignoranza dell'esistenza del confine internazionale".