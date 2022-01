Messico, 10 cadaveri lasciati davanti all'ufficio del governatore di Zacatecas

-afp

Dieci corpi di persone assassinate sono stati lasciati davanti all'ufficio del governatore dello Stato messicano di Zacatecas. I cadaveri sono stati stipati in un camioncino lasciato prima dell'alba vicino a un albero di Natale nella piazza principale della capitale dello Stato. Il conducente ha guidato il mezzo nella piazza, per poi abbandonarlo e allontanarsi in un vicolo.