Mes, Ue: "Nessun monitoraggio sui conti dei Paesi che chiederanno gli aiuti"

La Commissione Ue non effettuerà nessuna missione ulteriore, oltre a quelle standard del Semestre europeo, per verificare le spese collegate al Mes , e non effettuerà nessuna richiesta di aggiustamento macroeconomico, nemmeno ex post, ai Paesi che chiederanno gli aiuti . E' quanto scrivono i commissari Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni in una lettera inviata al presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno.

Il documento chiarisce quindi il tipo di monitoraggio che Bruxelles intende effettuare sulla nuova linea di credito concessa.

Ue: "Il debito italiano in calo nel medio termine" - Per quanto riguarda il nostro Paese, la Commissione Ue scrive che l'analisi della sostenibilità del nostro debito "indica che, malgrado i rischi, il debito resta sostenibile nel medio termine anche grazie a importanti fattori mitiganti" come il profilo del debito, con scadenze medie a otto anni che smorzano i rischi dei temporanei aumenti dei tassi. Quindi, "anche se il debito si deteriora per la crisi del Covid-19, il rapporto debito-Pil nello scenario di base resta su una traiettoria di discesa nel medio termine".

"Tutti i sostenibili i debiti dell'Eurozona" - L'impatto della pandemia, precisano ancora a Bruxelles nella valutazione di idoneità al Mes, "pone dei rischi per la stabilità finanziaria dell'Eurozona, ma allo stesso tempo la situazione economica è fondamentalmente solida", In tutti i 19 Paesi della zona euro "i debiti pubblici sono sostenibili, si manterrà l'accesso ai mercati a condizioni ragionevoli, nessuno è in procedura per debito o deficit e per la Bce non ci sono problemi di solvibilità del settore bancario".