Merkel e Biden: continuare impegno politico per l'Afghanistan

Angela Merkel e Joe Biden si sono sentiti al telefono in merito alla situazione in Afghanistan e al ritiro delle truppe Nato. I due capi di Stato "hanno sottolineato l'importanza di uno stretto coordinamento e il continuo impegno politico per il Paese". La cancelliera e il presidente Usa si sono scambiati opinioni anche sulla pandemia, trovandosi concordi sulla necessità di garantire "un accesso globale ed equo ai vaccini".