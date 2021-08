Merkel: "Sull'Afghanistan abbiamo sbagliato tutti, la priorità è l'evacuazione"

ipa

Sulla situazione in Afghanistan è stata fatto "una valutazione sbagliata". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, sottolineando che non si tratta di "una valutazione sbagliata tedesca, ma comune". La Merkel ha aggiunto come sia stato un errore ritenere che le forze afghane potessero opporre resistenza ai talebani: "In primo piano ci sono le operazioni di evacuazione. Bisogna portare fuori quante più persone possibile".