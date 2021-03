Merkel: "Su vaccino AstraZeneca seguiamo consigli commissione"

Afp

In merito allo stop alle vaccinazioni anti-Covid con AstraZeneca per gli over 60, in conferenza stampa a Berlino Angela Merkel ha detto di non poter "ignorare quanto ha detto la Commissione vaccinale permanente (Stiko) e quanto ha deciso la conferenza dei ministri della Salute". Il cancellerie tedesco ha aggiunto che "per fortuna possiamo contare su diversi vaccini".