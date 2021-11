Merkel si commuove durante l'ultima visita a Macron da cancelliera

Il tour di addio di Angela Merkel da cancelliera fa tappa in Francia, invitata da Emmanuel Macron. "Grazie per avermi insegnato tanto", dice il presidente francese, decorandola con la Gran Croce della Legion d’onore, il più importante riconoscimento francese. Nel video, pubblicato su twitter, le dona il documento che attesta la sua prima visita in Francia quando era viceportavoce di una delegazione della Ddr nel 1990, prima della riunificazione. La reazione di Angela Merkel è commossa: sorride, tocca la spalla del presidente francese e poi si lancia in un abbraccio di commiato.