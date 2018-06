Merkel all'Italia: dobbiamo parlare direttamente, senza insinuazioni | "In Ue regole certe ma anche cooperazione"

Conte vola al G7 per il debutto internazionale - "Farsi conoscere" e "possibilmente farsi rispettare". Il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in partenza per il Canada, dove venerdì e sabato parteciperà al G7 di Charlevoix, in Quebec, sotto la presidenza del premier canadese Justin Trudeau. Un battesimo del fuoco per il premier, al suo primo appuntamento internazionale. Per Conte ci sono bilaterali già fissati con quasi tutti i leader, a partire dalla cancelliera tedesca Angela Merkel per proseguire con il premier giapponese Shinzo Abe e con il presidente francese Emmanuel Macron mentre gli sherpa sono al lavoro anche per il primo faccia a faccia con Donald Trump. Il premier, che nei giorni scorsi ha avuto un confronto sui principali dossier con il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, dovrà dunque farsi "conoscere" dai partner, sicuramente interessati ad approfondire le intenzioni del governo giallo-verde e "populista" su alcuni temi fondamentali a cominciare dalla questione dei migranti (con l'incidente diplomatico con la Tunisia) e dalla relazione con l'Unione europea, su cui Conte avrà un primo scambio di vedute con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker.