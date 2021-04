"Meno lavoro e più famiglia", il post su Linkedin del banchiere d'affari inglese ricoverato dopo un infarto diventa virale

Un infarto può toglierti la vita, o indurti a cambiarla per sempre. "Ora voglio dedicare meno tempo al lavoro e più alla famiglia", ha scritto Jonathan Frostick, banchiere d'affari inglese del gruppo Hsbc, in un post su Linkedin scritto e pubblicato dal letto di un ospedale, dove era stato ricoverato in seguito a un attacco cardiaco. Le poche righe condivise sul social network sono diventate presto virali: più di 200mila i like, migliaia i commenti di colleghi e professionisti che hanno voluto raccontare le proprie esperienze.