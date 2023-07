Meloni in Usa: "L'Occidente è unito e difende le regole"

Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Occidente ha dimostrato di essere "unito a difesa di un mondo fondato sulle regole".

Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, al termine del suo incontro al Congresso con lo speaker della Camera Usa, Kevin McCarthy. Senza il rispetto del diritto internazionale, "vivremmo in un mondo fatto di caos, nel quale chi ha l'esercito più forte può invadere il suo vicino. Non è questo il mondo in cui vogliamo vivere. Vogliamo vivere in un mondo in cui la sovranità e la libertà siano rispettati", ha aggiunto la premier.