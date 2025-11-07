Esplode un power bank, evacuata area dell'aeroporto di Melbourne

Un uomo finito in ospedale per ustioni e circa 150 persone evacuate temporaneamente dal lounge della compagnia australiana Qantas: è il risultato di un incidente avvenuto all'aeroporto di Melbourne, a causa dell'esplosione di una batteria portatile tipo power bank. Il ferit è l'uomo che aveva la batteria con sé, portandola in una tasca. Un testimone ha raccontato che a un certo punto il dispositivo "è esploso", l'acido contenuto al suo interno "ha iniziato a schizzare da tutte le parti" e la giacca del malcapitato "ha preso fuoco". Per precauzione, e visto anche il fumo e il forte odore acre provocati dal power bank guastatosi, il personale dell'aeroporto ha evacuato l'area. L'uomo ferito è stato portato in ospedale: aveva riportato ustioni alle gambe e alle dita.