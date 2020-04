Melania Trump sente Laura Mattarella: "Gli Usa sono vicini all'Italia"

La Casa Bianca ha fatto sapere che la First Lady Usa Melania Trump ha chiamato Laura Mattarella, la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per esprimere vicinanza all'Italia. La Trump ha espresso "ottimismo e speranza" sul fatto "che il trend positivo" sul fronte del coronavirus "continui in Italia" e ha messo in evidenza come gli americani siano "a fianco del loro alleato", anche con l'offerta di 100 milioni di dollari in assistenza.