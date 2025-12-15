Logo Tgcom24
Mondo
vicino a Kedumim

Medioriente: voleva accoltellare soldati, Idf spara su israeliano in Cisgiordania

15 Dic 2025 - 08:36
© -afp

Un israeliano armato di coltello è stato colpito e gravemente ferito in una stazione di servizio vicino a Kedumim, in Cisgiordania, perché sospettato di volere attaccare soldati dell'Idf. Lo riferisce lo stesso esercito israeliano, citato dal Times of Israel. "Un soldato dell'Idf e un civile israeliano hanno aperto il fuoco dopo aver sospettato un tentativo di accoltellamento contro le forze risulta che l'individuo era un civile israeliano che si è avvicinato alle forze dell'Idf brandendo un coltello", ha riferito l'esercito.