Medioriente, Pe: immediato cessate il fuoco, riprendere negoziati

ansa

"A seguito del recente aumento della violenza tra Israele e Palestina, i deputati sottolineano la necessità di un cessate il fuoco immediato per evitare ulteriori vittime civili". Così una nota del Parlamento europeo riunito in plenaria. "I deputati - si legge ancora - hanno espresso la loro estrema preoccupazione per la rinnovata escalation di violenza tra Israele e Palestina e hanno chiesto la fine immediata dei combattimenti".