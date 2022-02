Medioriente, nuovo ok di Israele ad avamposto illegale in Cisgiordania

-afp

Il ministero della Giustizia israeliano ha approvato un accordo tra il governo e i coloni in Cisgiordania, che autorizzerebbe in modo retroattivo l'insediamento di Eviatar, creato in modo illegale. L'approvazione non è definitivo perché manca l'assenso del ministero della Difesa israeliano, che nel 2021 ha firmato a favore del piano, ed è destinata a creare tensione nella coalizione al governo, costituita da partiti con posizioni opposte su uno Stato palestinese.