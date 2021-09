Medioriente, Israele: "Razzi su siti Hamas dopo lancio palloni incendiari"

Ansa

Aerei da combattimento israeliani hanno attaccato un sito missilistico di Hamas e un complesso militare a Khan Yunis, dove si trova un impianto di cemento, che viene utilizzato per costruire tunnel. Lo scrivono su Twitter le forze armate dello Stato ebraico (Idf). Gli attacchi, precisano i militari, "sono stati effettuati in risposta al lancio di palloni incendiari in territorio israeliano".