Medioriente, Gantz incontra inviato Biden: colloqui su de-escalation

Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, incontra l'inviato statunitense Hady Amr per colloqui sulla de-esclation del conflitto tra Israele e Hamas. Amr, vice segretario americano per gli affari israelo-palestinesi, è arrivato in Israele venerdi' per portare avanti gli sforzi dell'amministrazione Biden per ridurre la violenza in corso. Lo riporta Times of Israel.