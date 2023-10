Guerra in Medioriente, Austria e Germania: "Controlli ai confini necessari"

A causa della guerra in Medioriente tra Israele e Hamas, molti Paesi hanno intensificato i controlli alle frontiere.

"Schengen non è morta ma è rotta, dobbiamo ripararla", ha detto il ministro degli Interni austriaco, Gerhard Kerner, in un punto stampa con l'omologa tedesca Nancy Faeser. Per entrambi il ripristino dei controlli ai confini "è necessario" davanti alla "pressione" migratoria "considerevole". "Vogliamo combattere con più forza i trafficanti", hanno aggiunto.