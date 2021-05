Medio Oriente, Onu: "Basta attacchi a civili e media" 

Afp

Sul conflitto in Medio Oriente arriva un forte appello dell'Onu a fermare le violenze. "Qualsiasi attacco indiscriminato contro le strutture civili dei media viola il diritto internazionale, va evitato a tutti i costi" dice il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in una nota diffusa dal portavoce. Guterres è "sgomento per il crescente numero di vittime civili e turbato dalla distruzione del grattacielo che ospitava diversi media" a Gaza.