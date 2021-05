Pioggia di razzi su Israele, raid su Gaza Afp 1 di 10 Afp 2 di 10 Afp 3 di 10 Afp 4 di 10 Afp 5 di 10 Afp 6 di 10 Afp 7 di 10 Afp 8 di 10 Afp 9 di 10 Afp 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

E' iniziata con una nuova pioggia di razzi verso Israele la giornata in Medio Oriente. La Jihad islamica, il secondo più grande gruppo armato palestinese nella Striscia di Gaza, ha annunciato di averne lanciati 100 "in risposta ad attacchi su edifici e civili". Intanto in un nuovo raid delle forze armate israeliane sono stati uccisi due dirigenti militari di Hamas, mentre altri due erano stati uccisi in un attacco precedente.