Medio Oriente, Hamas: "Marcia delle bandiere come un esplosivo"

La marcia delle bandiere, manifestazione nazionalista israeliana, già annullata in due occasioni e in programma martedì, rischia di "riaccendere la regione". E' il monito lanciato da Hamas, secondo cui la manifestazione "è come un esplosivo che innescherà una nuova campagna per proteggere Gerusalemme e la moschea di Al-Aqsa". Tuttavia l'esercito israeliano ritiene poco probabile una ripresa delle ostilità e delle tensioni israelo-palestinesi.