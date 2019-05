Medio Oriente, gli Usa valutano se mandare altre truppe

Gli Stati Uniti stanno valutando l'invio di truppe supplementari in Medio Oriente per garantire la sicurezza delle forze già dispiegate. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Patrick Shanahan. "Quello su cui riflettiamo è se possiamo migliorare la protezione delle nostre forze in Medio Oriente", spiega. Nega però che i piani prevedano il dispiegamento fino a 10mila ulteriori soldati nella regione, in cui cresce la tensione Usa-Iran.