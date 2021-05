Medio Oriente, attacchi massicci dell'aviazione israeliana a Gaza 

Ansa

Cresce la tensione in Medio Oriente. Israele ha avviato massicci attacchi aerei sulla Striscia di Gaza. Lo ha riferito il portavoce militare Hidai Zilberman, precisando che sono entrati in azione 80 velivoli, compresi gli F-35. "Un attacco di una portata che non si vedeva da anni", ha spiegato. In uno di questi è rimasto ucciso Iyad Fathi Faik Sharir, secondo l'esercito di Israele comandante delle Unità anticarro di Hamas.