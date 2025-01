Media Usa: "Trump valuta ordine per sospendere messa al bando di TikTok"

Donald Trump starebbe valutando l'idea di emanare, una volta in carica, un ordine esecutivo che sospenderebbe per 60-90 giorni l'applicazione della legge che prevede la vendita (per motivi di sicurezza nazionale) dell'app cinese TikTok entro il 19 gennaio, a pena del suo bando negli Usa. Lo scrive il Washington Post. Il presidente eletto ha ammesso recentemente di avere un debole per TikTok, che l'ha aiutato a vincere le elezioni tra i giovani. Ma per gli esperti appare difficile che un ordine esecutivo possa bypassare una legge approvata dal Congresso, con un'ampia maggioranza bipartisan.