Media Usa: sventato piano terroristico a Los Angeles per vendetta delle stragi Nuova Zelanda

Sventato un piano terroristico nell'area di Los Angeles . Lo rendono noto i media Usa, riferendo dell'arresto di Mark Domingo , un veterano di guerra convertitosi all'Islam che voleva vendicare gli attacchi alle moschee in Nuova Zelanda ad opera del suprematista bianco Tarrant. Domingo è stato arrestato perché voleva mettere una bomba a un raduno nazi, poi annullato. Aveva discusso con un informatore di altri attacchi contro ebrei, chiese e poliziotti.

Il 26enne Domingo aveva fornito supporto materiale a terroristi. E' accusato di aver pianificato sin da marzo di "produrre e usare armi di distruzione di massa per commettere stragi". Si sarebbe procurato chiodi per un esplosivo artigianale da far esplodere a distanza anche se di fatto conteneva solo materiale inerte. Tra gli obiettivi, dopo il raduno nazi, c'erano i porti di Long Beach e Los Angeles e un treno.