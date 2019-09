Media Usa: pressioni di Trump su Australia per screditare Mueller

Donald Trump ha fatto pressione sul premier australiano Scott Morrison in una conversazione telefonica affinchè aiutasse il ministro della Giustizia William Barr a raccogliere informazioni per screditare l'indagine dell'ex procuratore per il Russiagate, Robert Mueller. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la Casa Bianca ha limitato l'accesso alla trascrizione delle telefonata a un numero ristretto di consiglieri.