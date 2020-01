Media Usa: hacker russi contro società ucraina a centro impeachment

Secondo il "New York Times", hacker russi avrebbero attaccato Burisma, la società energetica ucraina al centro dell'impeachment di Donald Trump, quella in cui Hunter Biden sedeva nel consiglio di amministrazione. Alcuni esperti ritengono che la tempistica dell'attacco indichi che i russi stavano cercando informazioni potenzialmente imbarazzanti per la famiglia del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden.