Media Usa: Biden offrirà indennizzi ai migranti separati da Trump

-afp

Un risarcimento di 450mila dollari a testa per i migranti separati al confine tra Usa e Messico durante la presidenza Trump. E' quanto intende offrire l'amministrazione Biden, secondo fonti del Wall Street Journal, mentre si lavora anche per risolvere le cause presentate dalle famiglie per le durevoli conseguenze psicologiche della separazione tra genitori e figli. Il conto finale complessivo potrebbe ammontare a un miliardo o di più.