Media Usa: Biden chiederà un vertice mondiale sul Covid

Il presidente americano, Joe Biden, intende chiedere un vertice globale per rispondere alla crisi del Covid e aumentare le forniture di vaccini per i Paesi in via di sviluppo. Lo riporta il Washington Post, secondo il quale il vertice potrebbe tenersi durante l'Assemblea Generale dell'Onu. Fra i temi in agenda il coordinamento fra i leader mondiali per affrontare la crisi sanitaria e le disparità, incluse quelle sui vaccini.