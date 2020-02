Media: Turchia non fermerà migranti siriani verso Ue  

La Turchia avrebbe deciso di non bloccare più alle sue frontiere i rifugiati siriani che intendano recarsi in Europa. Secondo fonti governative riportate da media locali, si tratterebbe di un'iniziativa di fatto presa probabilmente come reazione al mancato sostegno che Ankara lamenta a Idlib, dove almeno 22 suoi soldati sono stati uccisi giovedì in un raid aereo siriano e quasi un milione di nuovi profughi sono fuggiti verso i suoi confini.