Media: Tim Cook firmò intesa da 275 mld con Cina per sbarco Apple nel Paese

Il Ceo di Apple Tim Cook firmò nel 2016 un accordo da 275 miliardi di dollari con i dirigenti cinesi per agevolare le proprie attività in Cina, evitando pastoie burocratiche. Lo riporta il sito The Information, sulla base di documenti interni della società. Cook avrebbe ottenuto importanti esenzioni legali facendo una serie di concessioni e di investimenti a favore della creazione di nuovi negozi, di centri di ricerca e progetti per l'energia rinnovabile.