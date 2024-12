Nigeria, media: "Ressa per denaro, morti almeno 30 bambini"

"Si stima che almeno 30 bambini siano morti a causa di una calca durante una festa" a Ibadan, in Nigeria. Lo ha reso noto il sito nigeriano Legit, precisando che l'incidente è avvenuto presso una "Islamic High School" dove era stata annunciata la distribuzione di denaro per beneficenza destinato proprio ai piccoli. "Tvc News ha riferito che la situazione è precipitata quando il numero dei bambini ha superato le 5mila unità previste, causando una lotta per entrare", ha precisato ancora il sito.