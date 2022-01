Media, Londra valuta invio truppe in Paesi limitrofi all'Ucraina

Afp

Secondo il quotidiano "The Times", che cita fonti della Difesa, la Gran Bretagna sta valutando la possibilità di inviare altre centinaia di truppe nei Paesi Nato vicino all'Ucraina, come azione di "deterrenza" nei confronti della Russia. La Gran Bretagna guida già un dispiegamento di 1.200 uomini in Estonia, altri 140 soldati britannici sono presenti in Polonia.