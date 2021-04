Media Israele: "Nave iraniana colpita da un razzo nel Mar Rosso"

ansa

Una nave battente bandiera iraniana, la Saviz, è stata colpita da un missile nel Mar Rosso. Lo riporta il sito di Times of Israel parlando di "report non confermati". La nave pare sia impegnata in "attività di intelligence" e legata alle Guardie Rivoluzionarie di Teheran. L'attacco sarebbe avvenuto vicino allo Yemen.