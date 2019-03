Media: intesa per un cessate il fuoco a Gaza

Secondo alcune fonti di stampa palestinese a Gaza, Israele e Hamas avrebbero raggiunto un'intesa per un cessate il fuoco immediato, grazie alla mediazione egiziana. Al momento però non c'è conferma in Israele. Intanto in serata una nuova salva di razzi dal nord di Gaza è stata lanciata verso Sderot e nelle zone limitrofe israeliane.