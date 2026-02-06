Media: "Dipartimento di Stato pronto a finanziare think tank in Europa allineati con Maga"

Il Dipartimento di Stato americano è pronto a finanziare think tank e organizzazioni benefiche allineate a Maga in tutta Europa per diffondere le posizioni politiche di Washington e contrastare le minacce percepite alla libertà di parola. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti secondo cui le sovvenzioni del Dipartimento di Stato per diffondere i "valori americani" fanno parte delle celebrazioni per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti.