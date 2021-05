Media: colpito villaggio a nord di Gaza, 11 morti

Afp

Strage nel villaggio di Um el-Nasser, nel nord della Striscia di Gaza: in seguito a un bombardamento israeliano 11 palestinesi sarebbero morti e altri 50 sarebbero rimasti feriti. Lo rendono noto i media locali. Fra le vittime potrebbero esserci anche bambini. Le autorità di Hamas non hanno ancora confermato il bilancio, mentre da parte di Israele l'episodio non è stato commentato.