May: "Vado avanti per attuare una Brexit che funzioni per tutti"

Theresa May ha commentato la bocciatura della mozione di sfiducia come leader Tory presentata contro di lei ribadendo l'impegno a condurre in porto "una Brexit che funzioni per tutti". La premier inglese si è impegnata ad "ascoltare" anche la voce dei deputati che hanno votato contro di lei e di coloro che hanno espresso timori per il backstop sull'Irlanda del Nord nell'accordo di divorzio dall'Ue raggiunto con Bruxelles.