Matteo Salvini a Madrid con Le Pen e Orban: asse con Trump

La partecipazione di Matteo Salvini al meeting dei Patrioti europei di Madrid - sullo stesso palco con Le Pen, Orban e Abascal - sancisce la volontà del segretario della Lega di essere il leader italiano più vicino alla nuova amministrazione americana, protagonista in prima fila del "Make Europe Great Again". Dalla proposta di uscire dall'Oms all'appoggio incondizionato alla nuova linea di politica estera Usa, dall'Ucraina a Gaza, il vicepremier ha sposato l'agenda Trump in tutto e per tutto. Anche sul tema dei possibili danni causati dai dazi, secondo Salvini, la colpa della crisi non è del tycoon ma dei burocrati di Bruxelles.