Matteo Messina Denaro, è caccia al medico regista della sua latitanza

Dietro l'ultimo periodo della latitanza di Matteo Messina Denaro ci sarebbe un regista occulto, un medico con rapporti antichi e stretti con il mondo della sanità palermitana.

È questa l'ipotesi della Procura di Palermo, che non ha alcuna intenzione di fermarsi ad Alfonso Tumbarello, il dottore di Campobello di Mazara che per due anni ha prescritto esami e farmaci al capomafia ammalato di cancro e nemmeno a uno dei tanti specialisti che nel tempo hanno avuto in cura il paziente latitante.