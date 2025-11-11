Logo Tgcom24
IN VISITA A VIENNA

Mattarella: "L'Onu resta oggi cornice fondamentale per le sfide globali"

11 Nov 2025 - 12:24
© Ansa

© Ansa

L'Onu ha avuto un ruolo decisivo nei progressi più significativi della nostra storia recente, "dalla decolonizzazione al sostegno allo sviluppo sociale ed economico di miliardi di persone, dagli interventi per il mantenimento della pace alla difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali". E' il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita alla sede delle Nazioni Unite di Vienna. "Oggi - riprende il Capo dello Stato - le Nazioni Unite continuano a essere la cornice di riferimento fondamentale per affrontare sfide che travalicano i confini nazionali: la promozione di un'agenda condivisa per la preservazione del nostro pianeta, le sfide poste dall'Intelligenza artificiale, la tutela della salute globale, solo per citarne alcune". 

