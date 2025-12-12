Mattarella: "Soluzione due Stati resta essenziale per il Medioriente"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha auspicato pace e stabilità in Medio Oriente. Il capo dello Stato ha indicato come obiettivo di più ampio respiro quello di "vedere affermarsi nella regione mediorientale pace e stabilità". Secondo Mattarella, questo traguardo non può prescindere da condizioni precise e condivise. "Questi traguardi non possono prescindere dalla pacifica coesistenza, dalla sicurezza dei popoli israeliano e palestinese, nella cornice della soluzione a due Stati, che occorre sostenere e difendere da qualsiasi tentativo di comprometterne la praticabilità", ha affermato il presidente della Repubblica.