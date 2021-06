Mattarella incontra Blinken: Libia centrale per equilibri del Mediterraneo

La Libia è il punto centrale per gli equilibri del Mediterraneo e per la politica estera e di sicurezza dell'Italia. Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Antony John Blinken. Il Capo dello Stato ha poi espresso soddisfazione per la fase di rilancio della collaborazione transatlantica e la ripresa della piena sintonia tra agenda Ue e agenda Usa.