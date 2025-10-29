Logo Tgcom24
Mattarella: "Ue trovi slancio e coraggio, è urgente accelerare"

29 Ott 2025 - 18:26
Sergio Mattarella ha partecipato a Firenze alla riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea. "Occorre ritrovare lo slancio e il coraggio che animarono i grandi passaggi istituzionali del processo di integrazione europea fino all'adozione della moneta unica. È urgente accelerare", ha detto il presidente della Repubblica. "La politica monetaria per la stabilità dei prezzi rientra nella vostra competenza, nella comprensione della complessità del contesto in cui si inserisce. Non a caso avete ritenuto che costituisca parte della vostra missione far sì che l'Eurosistema tenga pienamente conto, nelle sue strategie, delle implicazioni dei cambiamenti climatici e della transizione in materia energetica", ha aggiunto. 

